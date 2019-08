Mit Profi-Strategien den Minuszinsen trotzen

An den Börsen geht die Angst vor einer Rezession um. Selbst Staatsanleihen, die keine Renditen abwerfen sind aus Angst vor einer Rezession gesucht und haben kräftige Kurssteigerungen erzielt. Sie gelten in wirtschaftlichen Abschwungphasen als sicherer Hafen, ähnlich wie etwa Gold. Das ist kurzfristig für Anleihebesitzer erfolgreich, aber langfristig fehlen die Zinserträge beziehungsweise die Negativzinsen führen zu negativen Renditen. Mit einer einfachen Strategie lässt sich das Nullzins-Dilemma umgehen.

Und so funktioniert´s

Der Weg führt über den Aktienmarkt, denn mit Discountzertifikaten lässt sich ein sehr defensives Aktiendepot aufbauen. Mit Discountzertifikaten investieren Anleger mit einem Preisabschlag oder Discount gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Für diesen Rabatt ist die maximale Gewinnchance des Discountzertifikats durch einen Höchstbetrag (Cap) begrenzt. Diese Papiere sind aufgrund ihrer Eigenschaften sehr beliebt, denn Anleger können damit in leicht steigenden aber auch in leicht fallenden Märkten eine bessere Rendite erzielen als bei einem direkten Aktienkauf. Der flexible Umgang mit Discountzertifikaten ist ein anderer Vorteil der Papiere: Je nachdem, wo der Cap liegt, kann ein Discountzertifikat offensiv oder defensiv ausgerichtet sein. Je niedriger der Cap (also der Höchstbetrag), desto höher der Discount und je größer der Risikopuffer gegen fallende Aktienkurse. Dafür fällt die Renditechance geringer aus als bei einem Discountzertifikat mit einem höheren Cap: Je höher der Cap, desto größer der maximal mögliche Ertrag. Allerdings fällt der Rabatt geringer aus als bei einem Discountzertifikat mit einem niedrigeren Cap.

Attraktive Zertifikate

Der Einsatz von Discountzertifikaten ist nicht nur bei Aktien oder Indizes möglich, sondern auch mit anderen Basiswerten. Für den defensiven Anleger, der auf der Zinsseite keine Anlagemöglichkeiten findet, sind Discountzertifikate auf Aktien eine Alternative. So bietet ein Papier auf Daimler (GA82AU) mit einer Fälligkeit im Juni 2020 und einem Rabatt von 10 Prozent eine Rendite von rund 13 Prozent per anno, wenn der Cap von 42,50 Euro zum Verfallstermin nicht unterschritten wird. Andernfalls verringert sich die Rückzahlung und Verluste entstehen ab 37,68 Euro.

Die Fondsalternative

Statt sich die Papiere selbst zusammenzustellen, können Anleger mit dem Fonds Martagon Solid Plus (WKN A0M1U4)eine Discountzertifikate-Strategie ins Depot holen, die aktiennah, aber auch defensiv ausgerichtet ist. Das zeigen die Ziele des Fonds: 6 Prozent Rendite per anno bei einer Volatilität von 8 Prozent. Das soll ohne Hebelwirkung und negative Aktienpositionen erreicht werden. Da ein Großteil des Fonds aus Anleihen besteht, existiert auf der Anleihenseite ein Kreditrisiko. Darüber hinaus besteht kein Kontrahentenrisiko. Denn die Positionen für die Discountzertifikate-Strategie werden am Terminmarkt durch Leerverkäufe von Indexoptionen auf den DAX und den EuroStoxx 50 eingegangen. Die Aktienquote wird mit Hilfe des Deltas (Sensivität der Option zur Aktienkursentwicklung) gesteuert und liegt zwischen null und 100 Prozent. Der defensive Charakter des Fonds wurde in den turbulenten vergangenen Wochen deutlich. Während der DAX und der EuroStoxx 50 kräftig abgeben mussten verlor der Fonds weniger als ein Prozent. Die Gesamtkostenquote (TER) beläuft sich auf 0,615 Prozent im Jahr.