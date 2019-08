× Artikel versenden

5 Aktien bilden eine 1234er Trendfortsetzungsformation (short/long) nach Jeff Cooper

Hier finden Sie eine Auflistung der Aktien mit dem Signal: 1234 Jeff Cooper. 1234er-short All for One Group hat ein 1-2-3-4-er Jeff Cooper short Signal bei 38,00€ am 27.08.2019 ausgelöst. Zu allen Chartsignalen von All for One Group Barclays hat ein …





