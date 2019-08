Unsere letzte Kommentierung zu EUR/GBP beendeten wir vor zwei Wochen mit „[…] Die Bewegung ist überkauft. Konsolidierungen sollten daher nicht überraschen. Idealerweise spielen sich diese nun oberhalb von 0,91 / 0,90 GBP ab. In diesem Fall bleibt das kurzfristig bullische Szenario aus Sicht des Euros intakt. Eine wichtige Unterstützung verläuft unverändert bei 0,88 GBP. Auf der Oberseite stellt der Bereich um 0,94 GBP einen veritablen Widerstand dar. Wir haben die Konstellation in einem 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Gelingt dem Euro der Ausbruch, könnte es weiter gen Norden gehen. In diesem Fall müsste man auch über ein übergeordnetes Bewegungsziel von 1,00 GBP diskutieren.“

Der Konsolidierungsbedarf in Verbindung mit dem Erreichen der massiven Widerstandszone um 0,94 GBP initiierten schließlich die Konsolidierung des Euro; zumindest aus charttechnischer Sicht. Unter fundamentalen Aspekten sorgten robuste Preisdaten auf britischer Seite und eher durchwachsene Preis- und Konjunkturdaten für die Eurozone für ein vorläufiges Ende der Euro-Hausse. Und letzten Endes dürfte das Thema Brexit auch erst einmal ausgereizt sein.

Wie auch immer. Der Euro ist in Richtung der Zone 0,91 / 0,90 GBP abgetaucht bzw. bereits darin eingetaucht. Damit ist aus unserer Sicht das erste Bewegungsziel der Konsolidierung abgehakt. Ob es dem Euro aber gelingen wird, das Ruder kurzfristig wieder herumzureißen, bleibt abzuwarten. Der Rücksetzer konnte ansprechende Bewegungsdynamik entwickeln, sodass auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 0,88 GBP nicht ausgeschlossen ist. Hier sehen wir die zentrale Unterstützung für den Euro. Sollte es unter die 0,88 GBP gehen, muss eine Neubewertung erfolgen.

Kurzum: Die Luft ist aus Euro-Sicht erst einmal raus.