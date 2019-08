Nachdem sich der einhundert Technologiewerte umfassende Index in 2016 über seine Hochs aus dem Jahr 2000 von 4.816 Punkten hinweggesetzt hatte, folgte eine steile Rallye und brachte das Barometer auf 7.700 Punkte bis 2018 aufwärts. Ende des Jahres knickte der Nasdaq 100 Index kurzzeitig ein, konnte sich aber an seiner Unterstützung aus 2017/2018 stabilisieren und bis zum Sommer dieses Jahres sogar an die runde Kursmarke von 8.000 Punkten anknüpfen. Nur wenig später kam es zu einem vergleichsweise kleineren Flash Crash zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt um 7.400 Punkten. Seit Anfang dieses Monats läuft das Barometer geradlinig seitwärts, dass nach dem zuvor markierten Verlaufshoch aus technischer Sicht jedoch als bärisches Zeichen zu interpretieren ist und hierdurch weiteres Abwärtspotenzial bereithalten könnte.

Taktgeber EMA 200

Solange sich das Barometer innerhalb der Grenzen zwischen dem EMA 200 und grob 7.800 Punkten auffällt, ist das Kursgeschehen als neutral zu bewerten. Ein Rutsch unter 7.400 Punkte dürfte jedoch den Stein ins Rollen bringen und für Abgaben in Richtung 7.000 Punkte und die dortige Unterstützung aus Anfang dieses Jahres sorgen. Über ein Investment in das mit einem festen Hebel von 5,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Short auf Nasdaq-100 Index WKN VA6Z6Q ließe sich kontinuierlich von einem Rückgang des US-Technologieindex in den genannten Zielbereich partizipieren. Eine überraschende Auflösung der Seitwärtsbewegung mit einem Kurssprung über 7.800 Punkte würde hingegen direktes Aufwärtspotenzial in Richtung der Jahreshochs bei 8.027 Punkten freisetzen können. Woher allerdings derart positive Signale aus fundamentaler Seite herkommen sollen, bleibt unter den gegebenen Umständen höchst fraglich.