Angesichts einer Abkühlung der Weltwirtschaft aufgrund des schwelenden Handelskonfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und China leitete die US-amerikanische Notenbank Ende Juli die Zinswende nach unten ein. Der US-Leitzins liegt nunmehr in der Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent. Es war laut Medienberichten die erste Zinssenkung seit der globalen Finanzkrise vor rund einem Jahrzehnt. Zur Erklärung: Der Leitzins, die so genannte Federal Funds Rate, ist der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken über Nacht Geld leihen. Eine Senkung des Zinssatzes verbilligt Kredite – die Investitionslust der Unternehmen soll damit gefördert werden. Die Analysten von Morgan Stanley glauben sogar, dass der nächste Zinsschritt schon früher kommen könnte als bislang erwartet – nämlich schon im September.

Eine weitere Zinssenkung in den Staaten würde den Dollar weicher machen. Allerdings könnte auch die Europäische Zentralbank im September erneut an der Geldschraube drehen. "Die EZB treibt um, dass die aktuelle konjunkturelle Schwächephase im Euro-Raum womöglich viel länger anhalten könnte als bislang gedacht", berichtete „Handelsblatt Online“ vor kurzem. In charttechnischer Hinsicht markierte der Euro im Verhältnis zum US-Dollar vor wenigen Wochen ein Zweijahrestief bei 1,1027 Dollar. Die runde Marke bei 1,1000 Dollar könnte auch eine psychologische Unterstützung darstellen. Nach oben hin gilt das aktuelle Jahreshoch bei 1,1570 Dollar als wichtige Widerstandsmarke.