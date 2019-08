Entscheidung über Bitcoin-ETF und drittes Halving stehen an. Kursfeuerwerk könnte ausgelöst werden.

Offizieller Start der Kryptobörse Bakkt. Das Blockchain-Unternehmen wird Bitcoin-Futures auf täglicher und monatlicher Basis mit physischer Lieferung überwiegend institutionellen Anlegern auf ihrer Plattform anbieten. Weitere Kryptowährungs-Futures wie Ethereum sollen folgen. Gehandelt werden die Futures zukünftig an der US-Terminbörse Intercontinental Exchange Futures (ICS).

13. Oktober 2019:

Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über die Zulassung eines Exchange Traded Funds (ETF) auf Bitcoin, emittiert von Bitwise Asset Management. Bisher hat die SEC eine Zulassung wegen Bedenken im Zusammenhang mit der Volatilität des Bitcoin-Kurses, der Kursmanipulation, der Sicherheit der Aufbewahrung der Coins und der Dominanz von unregulierten Kryptofirmen im Ausland verweigert. Ein Bitcoin-ETF würde sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern einen einfachen Zugang zu Investments in digitalen Währungen ermöglichen.

18. Oktober 2019:

Erneute Entscheidung der SEC über die Zulassung von Bitcoin-ETFs. Diesmal von den Emittenten VanEck und SolidX.

28. Oktober 2019:

Vorstellung eines Plans über die Entschädigung der Bitcoin-Anleger der insolventen japanischen Kryptobörse Mt. Gox. Von den 850.000 BTC, die damals angeblich gehackt wurden, sind 200.000 BTC auf einem alten Wallet wiederaufgetaucht. Der Insolvenzverwalter Nobuaki Kobayashi will am 28. Oktober 2019 bekannt geben, wie und wann die rund 24.000 Gläubiger entschädigt werden.

17. Mai 2020:

Mit großer Spannung wird in der Krypto-Welt der 17. Mai 2020 erwartet! An diesem Tag findet das dritte Bitcoin-Halving statt. Viele Krypto-Anhänger rechnen hier mit einem enormen Kursfeuerwerk des Bitcoins, das aber bereits Wochen davor eintreten kann. In der Geschichte des Bitcoins gab es bisher zwei Halvings (28.11.2012 und 09.07.2016) und jedes Mal setzte eine fulminante Kursrally ein. Bei einem Halving halbiert sich die ausgeschüttete Menge an Bitcoins, um die Inflation einzudämmen. Die tägliche Bitcoin-Produktion wird dann von 1.800 Coins auf 900 Coins sinken. Bekanntlich steigen die Preise, wenn sich die Angebotsmenge verringert. Somit stehen die Chancen gut, dass der Bitcoin-Kurs aufgrund des Halvings steigen wird.