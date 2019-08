PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Einer erneuten Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China stehen Anleger in Europa am Dienstag zunehmend skeptisch gegenüber. Hinzu kommt die bislang ungelöste Regierungskrise in Italien, in deren Zuge die populistische Fünf-Sterne-Bewegung am Vormittag kurz für Unruhe an der Mailänder Börse gesorgt hatte. Europaweit gaben die Märkte ihre Vortagesgewinne damit zum Teil ab.

Der EuroStoxx 50 blieb am späten Vormittag entsprechend mit 0,04 Prozent bei 3350,24 Punkten nahezu unbewegt. Am Montag hatte er noch um 0,44 Prozent zugelegt. In Paris verlor der Cac-40-Index am Dienstag ebenfalls 0,09 Prozent auf 5346,05 Punkte. In London gab der FTSE 100 seinerseits um 0,43 Prozent nach.