In den letzten Handelstagen hat sich im S&P 500 eine veritable Handelsspanne etabliert. Die Ausbildung von Seitwärtsbewegungen deutet auf eine gewisse Verunsicherung der Marktakteure hin. Während auf der Oberseite neue Perspektiven zu fehlen scheinen, ist auf der Unterseite gleichzeitig aber keine übergroße Vorsicht auszumachen. Allerdings könnte der nächste Impuls richtungsweisenden Charakter haben und zumindest kurzfristig eine Weichenstellung herbeiführen. Schauen wir uns den S&P 500 einmal genauer an.

Die Unterseite der Handelsspanne wird durch den Bereich um 2.820 Punkte markiert. Dieser stellt gleichzeitig die obere Begrenzung der bereits so oft an dieser Stelle durch uns thematisierten Unterstützungszone 2.820 / 2.800 Punkten dar. Dass in diesem Bereich die 200-Tage-Linie verläuft, unterstreicht dessen Relevanz. Auf der Oberseite wird die Handelsspanne durch den Bereich um 2.940 Punkte begrenzt. Und auch dieser Bereich ist bereits seit Längerem bekannt.

Aus charttechnischer Sicht ist eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den Grenzen 2.820 bis 2.940 Punkten auch in den nächsten Tagen durchaus möglich, doch über kurz oder lang wird es zum Ausbruch kommen und dann könnte sich das aufgestaute Bewegungspotential in die eine oder andere Richtung Bahn brechen. So könnte ein Ausbruch über die 2.940er Marke rasch den 3.000er Bereich ansteuern, während ein Rücksetzer unter die 2.820 / 2.800 noch einmal das Juni-Tief bei 2.730 auf den Plan rufen könnte. In den nächsten Tagen stehen noch einige wichtige US-Konjunkturdaten an. Womöglich werden diese für neue Impulse sorgen. So werden am Donnerstag in den USA BIP-Daten sowie Daten zum privaten Konsum veröffentlicht. Am Freitag stehen dann in den USA weitere Konsumdaten sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex und Daten zum Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters/Uni Michigan) an.