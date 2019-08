In einem schwierigen Marktumfeld musste auch die Intel-Aktie zuletzt Federn lassen und eine vielversprechende Weichenstellung auf der Oberseite fürs Erste abblasen.

Rückblick. So hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 21.08. u.a. „[…]Aktuell ist ein zaghafter Erholungsversuch in der Aktie zu beobachten. Doch ihr gelingt es bislang nicht, die eminent wichtigen 47,5 US-Dollar zurückzuerobern. Seit Tagen arbeitet sie sich an dieser Marke vergeblich ab. Dabei käme es einer Weichenstellung gleich, wenn der Ausbruch über die 47,5 US-Dollar gelingen würde… So lange dieses nicht der Fall ist, sehen wir erhöhte Risiken auf der Unterseite. Ein abermaliger Test der 45,0 US-Dollar kann dabei genauso wenig ausgeschlossen werden, wie die Ausdehnung der Bewegung auf 42,5 US-Dollar. Kurzum: Die vorsichtige Erholung hat ein wichtiges Stadium erreicht. Der Aktie muss es gelingen, die Hürde bei 47,5 US-Dollar zu überspringen, um der Erholung neue Impulse zu geben. Ob es zeitnah zu einem Vorstoß in die Zone 50,0 bis 52,5 US-Dollar kommen wird, ist mit Blick auf die aktuelle Gemengelage fraglich…“

Zu dem für die weiteren Perspektiven der Aktie so wichtigen Ausbruch über die 47,5 US-Dollar kam es nicht. Der zuletzt weiter eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China verhagelten den Aktienmärkten die Laune. Der Wert drehte ab. Aktuell hat die Intel-Aktie die nicht minder wichtige Unterstützung von 45,0 US-Dollar erreicht. Damit besteht nun zum einen die Möglichkeit, dass die 45,0 US-Dollar als Basis für einen neuerlichen Versuch genutzt werden könnten, um die 47,5 US-Dollar nochmals anzugreifen. Zum anderen muss natürlich auch die Möglichkeit thematisiert werden, dass es für die Aktie noch eine Etage tiefer - also in Richtung 42,5 US-Dollar - gehen könnte… In der aktuellen Gemengelage fällt es schwer, ein präferiertes Szenario zu skizzieren… Die Chancen stehen 50:50.