FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger sollten sich nach Einschätzung von JPMorgan nach dem jüngsten Rücksetzer an den Börsen für steigende Aktienkurse positionieren. "Der Markt wird bis zum Jahresende wieder zulegen, beginnend mit einer Aufwärtsbewegung im September", prognostizierte Stratege Mislav Matejka am Dienstag in einer Studie.

Gründe für Optimismus gebe es mehrere: Neben einer Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe durch die Europäische Zentralbank könnte die zweite Zinssenkung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr deutlicher ausfallen als allgemein erwartet. Auch habe sich die technische Verfassung der Börsen verbessert, es gebe Anzeichen einer Wiederzunahme der Marktaktivitäten. Hemmschuh sei nach wie vor der Handelskrieg zwischen den USA und China. Doch hier setzt Mateijka darauf, dass zumindest die jüngsten Strafzölle am Ende doch nicht Anwendung finden.