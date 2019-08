FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,11 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Starke Impulse blieben zunächst aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1116 Dollar festgesetzt.

Daten zur deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konnten dem Devisenhandel keine nennenswerten Impulse geben. In den Monaten April bis Juni war das Bruttoinlandsprodukt laut einer zweiten Schätzung um 0,1 Prozent geschrumpft. Vor allem der Außenhandel lastete auf dem Wachstum. Ökonomen führten dies auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück.