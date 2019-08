Nach Auflösung einer mehrjährigen Seitwärtsspanne zwischen 39,88 und grob 48,50 US-Dollar Ende letzten Jahres konnte die Coca-Cola-Aktie einen klaren Befreiungsschlag herbeiführen und alleine in diesem Jahr gut 19 Prozent an Wert zulegen. Seit März herrscht in der Coca-Cola-Aktie eine steile Aufwärtsbewegung mit einem ungebrochenen Aufwärtstrend und brachte das Wertpapier zuletzt an 54,82 US-Dollar aufwärts. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer in den letzten Wochen konnte sich das Papier aber schnell wieder erholen und zurück an seine Jahreshochs zulegen. Dabei offenbart der Wert seit vier Wochen eine bullische Kompression, die sich in einem dynamischen Ausbruch über das Triggerniveau von 54,82 US-Dollar entladen könnte und bietet daher beste Voraussetzungen für ein kurzfristiges Long-Investment.