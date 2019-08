Unberechenbare Börsen – und die beste Strategie für Sie

sind wir ehrlich: Die Börsen sind derzeit kurzfristig unberechenbar wie selten zuvor. Erst am Freitag vergangener Woche gaben die US-Märkte massiv nach, als Trump ankündigte, dass die Strafzölle China gegenüber noch einmal verschärft würden. Die deutschen Börsen reagierten darauf am Montag zunächst gar nicht und kletterten sogar etwas an.

Eigentlich hätten die Börsen in Deutschland und in der Euro-Zone dem 1*1 der Börse nach gar nicht gewinnen dürfen. Denn die US-Vorgaben lenken sehr oft die Märkte in deren Richtung – und diesmal waren die Kursentwicklungen auf Basis der China-Drohung sogar nachvollziehbar.

Noch schlimmer: Trump legte hinterher und kündigte per Twitter an, ein Gesetz zu aktivieren, wonach er die US-Unternehmen aus China dazu bewegen könne, dort abzuziehen. Freie Marktwirtschaft made in USA sieht anders aus.

Wie also sollten Sie angesichts dieser scheinbaren Sensation – der vollständigen Unberechenbarkeit – reagieren? Ich meine, Sie sollten Ruhe bewahren und sich Schritt für Schritt – ganz wörtlich ... Weiterlesen