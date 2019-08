FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zähen Auftakt hat sich am Dienstag eine freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt breit gemacht. Der Dax baute die Gewinne vom Wochenbeginn am frühen Nachmittag um 0,78 Prozent auf 11 748,92 Punkte aus. Am Vortag hatten Signale der Entspannung im Handelskrieg zwischen den USA und China die Anleger wieder ein wenig hoffnungsvoller gestimmt, dieser vorsichtige Optimismus setzte sich am Dienstag fort.

Anleger sollten sich nach Einschätzung von JPMorgan nach dem jüngsten Rücksetzer an den Börsen nun wieder für steigende Aktienkurse positionieren. "Der Markt wird bis zum Jahresende wieder zulegen, beginnend mit einer Aufwärtsbewegung im September", prognostizierte Stratege Mislav Matejka am Dienstag in einer Studie.