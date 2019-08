US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. In den sehr langen Laufzeiten fielen die Zuwächse besonders deutlich aus. Marktbewegende Nachrichten gab es jedoch vorerst nicht. Im Handelsverlauf werden aber einige Konjunkturdaten erwartet, die für Bewegung sorgen könnten. Veröffentlicht werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 101 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,39 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 10/32 Punkte auf 101 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,50 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um einen ganzen und 4/32 Punkte auf 105 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,98 Prozent./bgf/jsl/jha/