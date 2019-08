Anzeige

Fliegt der Deckel oder rollen die Köpfe der Bullen? Das ist die spannende Frage, die sich den in der Beyond Meat-Aktie investierten Anlegern derzeit stellt. Entschieden wird sie an der 50-Tagelinie. Diese hat ihren Anstieg Anfang August beendet und ist in einen horizontalen Verlauf eingeschwenkt. Er bekommt aber zunehmend einen leicht abwärtsgerichteten Drall, sodass der EMA50 derzeit bei 157,64 US-Dollar ... Weiterlesen