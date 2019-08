WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der ATX fiel 1,28 Punkte oder 0,04 Prozent auf 2896,19 Einheiten. Der Leitindex des heimischen Aktienmarktes war negativ gestartet, tendierte am Nachmittag jedoch über weite strecken deutlich im Plus, bevor er im Späthandel seine Gewinne wieder abgeben musste. Das europäische Marktumfeld präsentierte sich hingegen weitgehend mit Gewinnen. Für zahlreiche Impulse sorgten in Wien Zahlenvorlagen und Analysteneinschätzungen.

Besonders auffällig zeigten sich die Anteilsscheine von Warimpex. Immobilienverkäufe verhalfen dem Hotel- und Büroimmobilienentwickler bis Juni zu höheren operativen Ergebnissen. Die Warimpex-Aktien gingen mit einem satten Aufschlag von 6,39 Prozent auf 1,42 Euro aus dem Handel.