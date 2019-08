Das heutige Video ist eine Art Spießrutenlauf für Bullen - daher sollten zartbesaitete Bullen-Seelen besser nicht hinsehen! Denn es gibt einige dicke Warnzeichen für die Akienmärkte: so die nun vollständige Invertierung der Zinskurve in den USA - so rentiert eine dreimonatige US-Staatsanleihe nun mehr als eine 30-jährige US-Staatsanleihe. Dann der Lauf von sicheren Häfen wie Gold. Und vor allem heute die Warnung von Bill Dudley, dem ehemaligen New Yorker Fed-Chef, der nach wie vor beste Kontakte dorthin unterhält: die Fed müsse aufhören, die von Trump verursachten Schäden reparieren zu wollen - die Schäden müßten von Trump und nicht von der Fed ausgebadet werden. Wenn seine Ex-Kollegen diesen Rat befolgen, stehen den von einem Zinssenkungszyklus fest überzeugten Bullen schwere Zeiten bevor..

Das Video "Spießrutenlauf für Bullen!" sehen Sie hier..