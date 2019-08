In den vergangenen Tagen hat UBM ein Büroprojekt in Wien sowie zwei Hotels in Disneyland Paris verkauft. Das Gesamtvolumen der Verkäufe liegt bei 343 Millionen Euro, auf UBM entfallen 195 Millionen Euro.Vor den morgigen Zahlen bestätigen die Analysten von Baader die Kaufempfehlung für die Aktien von UBM. Das Kursziel für die Österreicher liegt weiter bei 47,00 Euro.Ob es mit den Zahlen eine neue, höhere Prognose gibt, ...