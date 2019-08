US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. In den langen Laufzeiten fielen die Zuwächse besonders deutlich aus. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten keine größeren Auswirkungen auf die Notierungen. Zahlen vom Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen waren unter dem Strich solide ausgefallen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 101 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,39 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 13/32 Punkte auf 101 7/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,49 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 12/32 Punkte auf 106 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,98 Prozent./edh/he