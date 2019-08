Vielleicht ist die Antwort ganz einfach! Genauso schnell wie Entlastungsanzeichen im Handelsstreit zwischen China und den USA gesendet werden, ebenso schnell kommen wieder Belastungen. Diese „Faxen“ haben viele Akteure an den Märkten einfach satt und halten sich schlicht zurück, wenn sie können. Daher sind die Umsätze in den letzten Tagen, an denen durchaus freundliche Notierungen zu beobachten waren, weiter deutlich rückläufig. Damit verpuffen auch die guten Indikatoren-Signale. Das Kaufsignal des MACD-Indikators könnte in den kommenden Tagen negiert werden. Die Divergenz, die der Stochastik-Indikator generiert hatte, ist ohnehin bereits abgearbeitet. Um die Marke von 11.600 Punkten ist nun ein Kampf entstanden. Hier verläuft auch die 200-Tage-Durchschnittslinie. Im August hat sich eine kleine inverse Kopf-Schulter-Umkehrformation gebildet. Diese würde unter normalen Marktbedingungen eine gute Chance auf eine Trendwende des seit Anfang Juli bestehenden Abwärtstrends darstellen. Da die Märkte aktuell aber lediglich durch die Nachrichten von zwei Regierungsführern bewegt werden, ist diese Trendwendechance nur eine vage Hoffnung für die Märkte. Die Zeichen sind gut, die Nachrichten irreführend. Das ist kein Nährboden für einen nachhaltigen Aufwärtsschub.