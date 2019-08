Seit einigen Tagen gibt es ein Muster an den Märkten: wenn die Renditen für Staatsanleihen fallen, dann fallen auch die Aktienmärkte - und umgekehrt. Während die Aktienmärkte aber in einer Seitwärtsbewegung feststecken (beim Leitindex S&P 500 die Handelsrange zwischen 2820 und 2940 Punkten), sind die Anleihekurse vor allem in den USA nun an einem kritischen Punkt: sie sind dabei den Aufwärtstrend zu testen. Entweder sie brechen über diesen Aufwärtstrend hinaus (mit dann weiter fallenden Renditen) - oder sie prallen daran ab, sodass die Renditen wieder steigen. Fallen die Renditen weiter, wäre das schlecht für die Aktienmärkte. Wenn die Renditen jedoch steigen, kommt es dagegen auf den Grund des Anstiegs an - schlecht für Aktien wäre es wegen einer zögerlichen Fed..

Das Video "Hier fällt die Entscheidung!" sehen Sie hier..