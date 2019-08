Die Konjunkturindikatoren deuten alle gleichsam auf eine Abkühlung der Weltwirtschaft hin, dies hat sich beim konjunkturell wichtigen Industriemetall Kupfer schon lange Zeit angedeutet. Zu Beginn dieses Monats ist der Preis für eine Tonne Kupfer unter das wichtige Unterstützungsniveau von 5.800 US-Dollar gerutscht und hat damit ein Folgeverkaufssignal ausgelöst. In den letzten Tagen wurde zwar eine kurzfristige Erholung abgespielt, diese ist jedoch lediglich im Rahmen einer bärischen Flagge zu interpretieren und dürfte schon bald auf frische Jahrestiefs abwärts führen. Solange der Kupferpreis nicht weit entfernt von 5.800 US-Dollar notiert, lohnt sich noch immer ein kurzzeitiges Short-Investment auf diesen Wert.

Solange sich der Kupferpreis unterhalb der Kursmarke von rund 5.800 US-Dollar aufhält, sind Abschläge in den Bereich von zunächst 5.500 US-Dollar stark anzunehmen. Sogar ein Test des Niveaus von 5.426 US-Dollar wäre in dem bevorstehenden Ausverkauf möglich. Mittelfristig wird ein Rückgang auf rund 5.000 US-Dollar und somit die Unterstützungszone aus Anfang 2016 favorisiert. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST2Z3U engagieren und bei einem Test der ersten Zielzone bereits eine satte Rendite von 25 Prozent erzielen. Sollten sich die Handelsstreitigkeiten der USA mit zahlreichen anderen Ländern überraschend auflösen, käme erst oberhalb von 5.900 US-Dollar ein potenzielles Long-Szenario in Richtung 6.065 US-Dollar infrage. Aber erst darüber kann tatsächlich weiteres Kurspotenzial in den Bereich von 6.320 US-Dollar freigesetzt werden. Vor dem Hintergrund eskalierender Handelsstreitigkeiten kann ein solches Szenario derzeit aber nicht abgeleitet werden.