FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Gewinntagen deutet sich im Dax am Mittwoch abermals ein zunächst verhaltener Start an. Angesichts des ständigen Hin- und Her im Handelskonflikt steuern die Anleger derzeit lieber sichere Häfen an. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte diesen rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem hauchdünnen Minus von 0,05 Prozent bei 11 724 Punkten. In Europa wird der EuroStoxx 50 um 0,10 Prozent niedriger erwartet.

Die Aktienmärkte zeichneten derzeit das Auf und Ab im Handelskonflikt deutlich nach, schrieben die Experten der Commerzbank. In den vergangenen beiden Handelstagen hatte sich der Dax noch von seinem deutlichen Rückschlag vom Freitag erholt. Nach der Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten die prompt folgenden Entspannungssignale die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder versöhnlicher gestimmt. Doch bereits an der Wall Street bekam der Dow Jones am Vorabend wieder einen Dämpfer, weil aus China die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur baldigen Lösung des Handelskonflikts wieder in Frage gestellt wurden.