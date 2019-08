Uber, Nel Asa, Nordex – gelungener Start

Am Freitag haben wir in unserem neuen Turbo-Depot bei Feingold Research auf breiter Front Gewinne kassiert und eine Position mit Verlust glatt gestellt. Nach zwei Wochen schlägt sich unser Depot in einem turbulenten Marktumfeld prächtig. Die Auswertung finden Sie unten – alle Transaktionen waren auf Feingold Research zu finden. Am Freitag hatten Sie sogar zwei Stunden Zeit und einen noch besseren Einstieg in unseren DAX-Bear. Derzeit sind wir noch mit einem Turbo-Bear auf den DAX vertreten und nehmen eine Position auf den Bund-Future. Die derzeitige Volatilität bringt viele Chancen. Dennoch werden wir mit unserem und ihrem Depot vorsichtig agieren. Die wichtigste Stellschraube dazu bleibt die Liquidität. Anmelden können Sie sich ab Mittwoch hier…