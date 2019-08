Rezessionsangst lässt Preise für Gold und Silber steigen

Während die Finanzwelt darüber rätselt, wie wir aus dem Handelskrieg rauskommen, scheint der amerikanische Präsident tiefer in den Krieg gehen zu wollen. Vielmehr noch: Donald Trump scheint den Handelskrieg zu lieben. Das ist wohl auch der Grund warum die Anleihemärkte in den USA Alarm schlagen, die Zinskurve steht Kopf, für zweijährige Geldleihe an die US-Regierung wollen Anleger jetzt mehr Rendite, als für zehnjährige, die Kurve ist gestern und heute noch tiefer gefallen, 4 Basispunkte oder 0,04% beträgt der Zinsabstand jetzt.

Der S&P 500 Index reagiert darauf mit einem wohlgefälligen Nicken, Gold und Silber gehen durch die Decke. Mehr zu den Hintergründen auf

