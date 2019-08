Die Korrektur bei Baumwolle setzte sich in den letzten Wochen unvermindert fort. Ausgehend vom Hoch aus dem Juni 2018 bei 95 US-Cents hat sich der Preis auf aktuell 58 US-Cents ermäßigt. Die letzte signifikante Gegenbewegung endete im April 2019 im Bereich von 78 US-Cents und somit im Bereich der 200-Tage-Linie.

Diese Eckdaten verdeutlichen noch einmal das Ausmaß der Korrektur auf eindrucksvolle Art und Weise. Aktuell bewegt sich das Preisniveau bereits auf einem Mehrjahrestief. Zuletzt notierte Baumwolle Anfang 2016 unterhalb von 60 US-Cents.

Das Erreichen der wichtigen Zone um 56 US-Cents eröffnet Interpretationsspielraum. Zum einen ist die Ausbildung eines Bodens (auch mit Blick auf die überverkaufte Bewegung) möglich. Zum anderen muss aber auch über die Fortsetzung der Korrektur – etwa in den Bereich von 50 US-Cents – diskutiert werden.

Die Preisentwicklung bei Baumwolle wird seit Monaten maßgeblich vom Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmt. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Insofern dürfte der Handelskonflikt als Belastungsfaktor bis auf Weiteres Gültigkeit behalten.

Der am 12. August vorgelegte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) vermochte es auch nicht, positive Impulse zu geben. Das USDA erwartet nun am Ende des Erntejahres 2019 / 2020 höhere globale Lagerbestände und korrigierte seine Annahmen gegenüber dem Juli-Bericht von 80,42 Mio. Ballen auf nun 82,45 Mio. Ballen im August-Bericht nach oben.

Kurzum: Sollte es dem Baumwollpreis nicht gelingen, sich im Bereich von 56 US-Cents zu stabilisieren, könnte sich die charttechnische Lage weiter zuspitzen. Eine Fortsetzung der Bewegung unter 50 Cents wäre in diesem Fall nicht auszuschließen.