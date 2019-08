FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1092 US-Dollar und damit etwa gleich viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1104 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt.

Die am Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten kaum für Bewegung am Devisenmarkt. So sind die Einfuhrpreise in Deutschland im Juli etwas stärker gefallen als erwartet. Das GfK-Konsumklima stagnierte im September.