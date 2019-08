Die Rezessionsangst treibt die Investoren mehr und mehr in die sicheren Häfen. Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen über den historischen Widerstand von 1.532 US-Dollar gekämpft und damit den Weg frei in altbekannte Höhen gemacht. Auch der Preis für Silber kennt in diesen Tagen kein Halten mehr, die Marke von 18 US-Dollar wurde geknackt. Silber ist damit allein in den vergangenen drei Monaten um 28 Prozent gestiegen.

Donald Trump mit seiner Lust auf einen Handelskrieg an verschiedenen Fronten gebührt dafür der Dank. Während die Investoren darüber rätseln, wie die Welt aus diesem Konflikt wieder herauskommt, scheint der US-Präsident immer tiefer hinein gehen zu wollen. Die Anleihemärkte in den USA schlagen Alarm und signalisieren eine Rezession. Die Zinskurve steht bereits Kopf, für die zweijährige Geldleihe an die US-Regierung wollen Anleger mehr Zinsen als für die zehnjährige. Die Differenz ist gestern und heute noch größer geworden, vier Basispunkte oder 0,04 Prozent beträgt der Zinsabstand jetzt.

