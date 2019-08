Neue Aufsicht für 34f-Vermittler: „Jetzt werden auch unregulierte Asset Manager von der Bafin erfasst“

Asset Manager, die eigenverwaltete Immobilienfonds selbst vertreiben, haben bisher keine direkte Beziehung zur Bafin. Denn nur die beteiligte Service-KVG unterliegt der Regulierung. Mit der angepeilten Bafin-Aufsicht für 34f-Vermittler könnte sich dies ändern – eventuell sogar mit einem positiven Aspekt, sagen die Rechtsanwälte Alexander Lehnen und Nadejda Kysel von der Kanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein.Alexander LehnenFoto: Arnecke Sibeth DabelsteinAsset Manager, die eigene Immobilienfonds beraten – in der Regel sind das Spezial-AIFs (Alternative Investmentfonds) –, greifen oft auf die Dienste einer Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) zurück. Damit kommen sie den regulatorischen Anforderungen der AIFM-Richtlinie beziehungsweise des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) nach. Die Asset Manager betreiben über Auslagerungsverträge das Immobilienmanagement, die Service-KVGs setzen die Anlagevorschläge um.Daher stehen solche Asset Manager bislang nicht in direkter Beziehung zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Sie sind auch nur indirekt von den Anforderungen des Kapitalanlagegesetzbuches betroffen – im KAGB sind die Anforderungen an die Auslagerung des Managements definiert.Neben dem Immobilienmanagement übernehmen die Asset Manager naturgemäß auch den Vertrieb der Anteile an "ihren" offenen oder geschlossenen (Immobilien-) Fonds. Hierzu benötigen sie bis dato eine Erlaubnis nach Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO), welche durch die Gewerbeämter und die Industrie- und Handelskammern (IHKs) vergeben und beaufsichtigt wird. Jetzt will der aktuelle Koalitionsvertrag der Zersplitterung der Aufsicht ein Ende bereiten. Auch 34f-Vermittler sollen unter die Aufsicht der Bafin kommen.Übertragung der AufsichtDas Bundesministerium der Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) haben am 23. Juli 2019 ein gemeinsames Eckpunktepapier mit neuen Regeln vorgestellt: Die Erlaubnis wird zukünftig gesetzlich im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) geregelt. Die bisherigen Erlaubnisvoraussetzungen und die Regelungen der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) – letztere wird aktuell überarbeitet – sollen dort unverändert aufgenommen werden.Die Finanzanlagendienstleister – als solche werden Vermittler und Honorarberater im neuen Gesetz gruppiert – sollen weiterhin eine eigenständige Aufsichtskategorie bilden. Die Zuständigkeit soll per Stichtag 1. Januar 2021 auf die Bafin übertragen werden. Bestehende Erlaubnisse nach GewO sollen zunächst weitergelten. Allerdings soll die Bafin sie in einem Zeitraum von zwei bis maximal fünf Jahren überprüfen. Die Durchführung der Sachkundeprüfungen soll zumindest weiterhin bei den IHKs verbleiben.Die Implementierung der notwendigen Strukturen und der Aufbau des dafür erforderlichen Personals werden bei der Bafin sehr hohe Kosten verursachen. Die Kosten sollen von den Beaufsichtigten selbst getragen werden, also auch von den Asset Managern.Auswirkung auf Asset ManagerAktuell haben die unregulierten Asset Manager zur Erlangung ihrer Vertriebslizenz häufig lange Erlaubnis-Prozesse bei den IHKs zu durchleiden, um ihre Sachkunde nachzuweisen. Dies gilt insbesondere für die sogenannten alternativen Sachkundenachweise nach Paragraf 4/5 FinVermV – also für die Fälle, in denen keine Prüfung bei den IHKs abgelegt wird, sondern Ausbildung, Studium und Praxiszeit als ausreichend anerkannt werden sollen.Falls die Überprüfung von 34f-Vermittlern zukünftig bei der Bafin stattfindet, könnte dies für jene Asset Manager unter Umständen sogar vorteilhaft sein. Denn innerhalb der Unternehmen verfügen viele Personen über Praxis-Erfahrung aus Tätigkeiten für Kapitalanlage- oder Kapitalverwaltungsgesellschaften. Diese Erfahrung ist bis dato für die Erlangung der Erlaubnis nach Paragraf 34f GewO allerdings irrelevant.Dies könnte sich ändern, wenn unter Bafin-Aufsicht eine Anpassung stattfindet – und jene Berufsbilder als praxisrelevant klassifiziert werden, die von der Bafin selbst beaufsichtigt werden.Über die Autoren: Alexander Lehnen und Nadejda Kysel sind Partner der Rechtsanwaltskanzlei Arnecke Sibeth Dabelstein.