BITCOIN: AUF KUSCHELKURS MIT DER AUFWÄRTSTRENDLINIE

Bitcoin weiterhin über 10.000 US-Dollar. Die seit April gütige Aufwärtstrendlinie sorgt weiterhin für gute Unterstützung.

In diesem Jahr ist Bitcoin (BTC) wieder angesagt. Nachdem die Kryptowährung Ende 2017 ein Rekordhoch bei ca. 20.000 US-Dollar markierte, stürzte BTC im vergangenen Jahr regelrecht ab und verlor in der Spitze rund 85 Prozent seines Wertes. Nach einer längeren Seitwärtsphase mit geringer Schwankung zwischen 3.400 US-Dollar und 4.100 US-Dollar im ersten Quartal 2019 konnte Bitcoin Anfang April aus seiner Range ausbrechen und stieg am 26. Juni bis über 13.800 US-Dollar. Seitdem schwankt die digitale Währung mit einer hohen Volatilität um die 10.000 US-Dollar Marke. Auf dem Bitcoin-Chart ist deutlich zu erkennen, dass BTC gegenüber dem US-Dollar die seit dem Ausbruch im April entstandene Trendlinie (schwarze Linie im Chart) nicht mehr unterschritten hat. In den vergangenen Tagen „kuschelte“ der Bitcoin regelrecht mit dieser Trendlinie, durchbrechen konnte er sie aber nicht.

Sollte die Trendlinie in den nächsten Tagen weiterhin den Bitcoin-Kurs stützen so besteht durchaus die Chance auf einen Anstieg in Richtung 12.000 US-Dollar. Bei Bruch der Trendlinie ist eine stärkere Abwärtsbewegung bis auf 8.500 US-Dollar möglich.