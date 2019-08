Der DAX-Future – kein Mysterium

Den DAX kennt beinahe jedes Kind. Aber was der DAX-Future ist und was er bedeutet, ist vielen Anlegern unklar. Neu ist die Funktionsweise von Futures allerdings nicht: Unter einem Future versteht man ein börsengehandeltes Termingeschäft, bei dem der deutsche Leitindex zu einem späteren Liefertermin gekauft oder verkauft wird. Solche Vereinbarungen zwischen zwei Parteien gibt es schon sehr lange. Am bekanntesten sind die Geschäfte aus der Agrarwirtschaft. Der Landwirt kann seine Ernte im Voraus zu einem bestimmten Preis und einem bestimmten Liefertermin verkaufen. Um diese vertraglichen Vereinbarungen zu standardisieren, wurden Warenterminbörsen gegründet, die ersten Terminbörsen der Welt. In der Finanzbranche heißen standardisierte Geschäfte mit festen Fälligkeitsterminen Financial Futures. Zu dieser Gruppe gehört auch der DAX-Future auf den bekannten Index der 30 größten deutschen Standardwerte.

Wer einen solchen DAX-Future kauft oder verkauft, ist zur unbedingten Erfüllung des Geschäfts verpflichtet. Von den Verpflichtungen des Vertrags entbindet den Spekulierenden nur der Verkauf oder der Rückkauf vor dem Verfallstag. Als ursprünglicher Käufer geht er dabei eine Long-Position ein und profitiert von steigenden Kursen, während er als ursprünglicher Verkäufer auf der so genannten Short-Seite mit fallenden Kursen Gewinn erzielt.

Die Chance oder das Risiko für beide Vertragspartner besteht während der Laufzeit des DAX-Futures in der Bewegung des Basiswerts, also des DAX. An der Terminbörse Eurex, wo der DAX-Future beheimatet ist, macht ein Punkt im DAX-Future 25 Euro aus. Bei einem Futuresstand des Index von 7.000 Punkten hat der DAX-Future einen Wert von 175.000 Euro. Fällig werden DAX-Futures jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. Zu den Terminen laufen noch weitere Optionskontrakte aus, weshalb sie auch als dreifacher Hexensabbat bezeichnet werden. Spätestens zum Verfallstermin eines Futures oder aber beim Schließen einer DAX-Futures-Position wird nicht der DAX-Future geliefert, sondern die aus der Differenz aus Eröffnungs- und Schlusskurs entstandenen Gewinne oder Verluste in bar ausgeglichen.