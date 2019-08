DAX – Zurück im Spiel? Am Montag hatte es gerade einmal zur (hauchdünnen) Rückeroberung der 200-Tage-Linie gereicht, gestern setzten die deutschen Blue Chips, salopp formuliert, „noch einen oben drauf“: Mit dem Tagesgewinn von 0,62% und einem Schlusskurs bei 11.730 Zählern arbeiteten sich die Kurse in den Bereich der Eindämmungslinie bei 11.750 Punkten vor, die mit dem Intraday-Top bei 11.779 Zählern sogar kurzzeitig überboten werden konnte. Damit setzte der DAX die zum Wochenstart initiierte Erholung fort und nähert sich nun wieder wichtigen Widerständen. Im Detail: Kann der Index die bereits erwähnte Eindämmungslinie per Tagesschluss hinter sich lassen, stellt sich das nächste Kursziel sofort auf den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 Punkten, der ebenfalls per Schlusskurs überwunden werden sollte. Gelingt dieser wichtige Ausbruch, wäre der Weg frei bis an die runde 12.000er-Barriere, die es im Anschluss zu knacken gilt. Darüber sollte das offene Gap vom 2. August zwischen 12.035 und 12.129 vollständig geschlossen werden, um Raum für einen Sprint an die 12.200er-Marke zu schaffen! Dieses bullishe Szenario würde jedoch umgehend wieder in sich zusammenfallen, wenn die Notierungen erneut in den Rückwärtsgang schalten; als erster (und wichtigster, weil trendbestimmender) Halt ist dabei die 200-Tage-Linie zu nennen, die heute bei 11.659 Zählern verläuft. Wird der GD200 ein weiteres Mal unterkreuzt, rückt die massive Auffangzone zwischen 11.600 und 11.560 noch einmal in den Brennpunkt, die sich zuletzt als tragfähige Unterstützung gleich mehrfach ausgezeichnet hat!

Volkswagen Vz – Unterstützung (zunächst) verteidigt! Für das Unternehmen Volkswagen stand der gestrige Dienstag ganz im Zeichen der Trauer um den langjährigen Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch, der am Sonntagabend überraschend verstorben war und über Jahrzehnte die Geschicke des Konzerns gelenkt hatte. Für die Aktionäre gab es allerdings auch etwas Grund zur Freude, denn die Aktie legte 0,93% zu und machte damit erneut Boden gut. Denn nun nehmen die Papiere bereits Kurs auf die 146er-Marke bzw. den GD200, der nur wenig höher bei 147,29 Euro verläuft. Einen erfolgreichen Aufwärtstrendwechsel vorausgesetzt, hätten die Notierungen gute Chancen, auch die 148er-Hürde zu überwinden und sich, Gap-Close inklusive, in Richtung 150er-Barriere hochzuarbeiten. Auf der Unterseite sind die Haltestellen dabei eng gestaffelt; der erste Haltebereich ist bereits bei 140 Euro zu finden, bevor mit der 138er-Schwelle eine wichtige Unterstützung noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden könnte.

Vonovia – Startschuss zur Gegenreaktion! Die publik gewordene Arbeitsgrundlage für den „Mietendeckel“ in Berlin hatte zuletzt hohe Wellen in der Immobilienbranche geschlagen. Die rot-rot-grüne Regierung hält zwar an dem Plan fest, will diesen inhaltlich aber scheinbar deutlich verändern. Für die Vonovia-Aktie bedeutete das den Startschuss für eine technische Gegenreaktion; die Papiere sattelten +2,09% auf und eroberten damit immerhin Platz 4 im DAX-Tableau (hinter Lufthansa, Henkel und RWE). Gelingt jetzt auch die Rückeroberung der 44er-Barriere, dürfte der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie keine allzu große Herausforderung darstellen; die nächsten Kursziele sind dann bei 45 sowie 46 Euro zu finden. Nach unten sichert dabei nun wieder die 43er-Marke das Kursgeschehen ab; erst darunter müsste noch einmal ein Test des Korrekturtiefs bei 42,16 Euro bzw. des Junitiefs bei 41,59 Euro einkalkuliert werden!

Deutsche Börse – Abgedreht! Weniger gute Nachrichten kommen von der Deutschen Börse, denn deren Tochter Clearstream geriet gestern erneut ins Visier der „Cum-Ex“-Fahnder; für die Papiere des Mutterkonzerns ging es 1,75% nach unten und auf den letzten Platz unter den 30 DAX-Werten. Der Angriff auf das amtierende Allzeithoch bei 133,25 Euro, das am 1. August aufgestellt werden konnte, ist damit erst einmal abgeblasen, stattdessen gilt es nun, die Haltestellen bei 128 und 126 Euro zu verteidigen. Ein Rutsch unter das letztgenannte Kurslevel wäre gleichbedeutend mit einem Sturz unter die 2019er-Aufwärtstrendgerade, weshalb auf dieses Niveau besonders geachtet werden sollte, schließlich droht darunter bereits der Test der 124er-Unterstützung! Nach oben blockiert nun wieder der Bremsbereich knapp oberhalb von 130 Euro, darüber wartet noch das Zwischenhoch bei 133 Euro, bevor die Kurse freie Bahn bis ans Rekordhoch hätten.

