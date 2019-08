Umfrage: Deutsche sorgen sich im Alter mehr um Krankheiten als um Armut

Die Mehrheit der Deutschen hat im Alter eher Angst vor Krankheiten und Gebrechen als vor finanziellen Engpässen. Mit sinkendem Einkommen steigt jedoch die Angst vor Armut. Das zeigt eine Umfrage von Union Investment. Vor was haben die Deutschen im Alter eigentlich am meisten Angst? Dieser Frage ist die Fondsgesellschaft Union Investment in einer Umfrage nachgegangen. Das Ergebnis ist eindeutig: Drei von vier Bundesbürgern sorgen sich am meisten um Krankheit und Gebrechen. Armut spielt eine geringere Rolle. Im Querschnitt der Gesellschaft sorgen sich lediglich 9 Prozent um ihre finanziellen Verhältnisse.In den verschiedenen Gehaltsklassen gehen die Sorgen jedoch deutlich auseinander: Während jeder zweite Geringverdiener mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen...