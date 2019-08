Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 25.08. hat der Philadelphia Gold/Silver Index einen weiteren, womöglich sogar entscheidenden Schritt unternommen!

Rückblick in der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. „[…] Der Philadelphia Gold/Silver Index beendete die Handelswoche bei knapp 98 Punkten und notiert damit unmittelbar am massiven Widerstandsbereich um 100 Punkte. Gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index den Schwung vom Freitag mit in die neue Woche zu retten, dann könnte ein neues Kaufsignal winken. In diesem Fall könnte unser übergeordnetes Bewegungsziel bei 115 Punkten rasch aktuell werden. Auf der Unterseite hat die Zone 86 / 84 Punkte weiterhin eine zentrale Bedeutung. Im Idealfall spielen sich Rücksetzer aber oberhalb von 90 Punkten ab.“



Der 3-Monats-Chart zeigt, dass der Index gestern (Dienstag, 27.08.) über sein Bewegungshoch (99 Punkte) von Anfang August setzen und gleichzeitig die psychologisch wichtigen 100 Punkte überwinden konnte. Das daraus resultierende Aufwärtspotential zeigt der folgende 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis. Der zuletzt thematisierte Bereich von 115 Punkten als potentielles Bewegungsziel zeichnet sich hier deutlich ab.

Als Katalysatoren für die aktuelle Vorstellung des Philadelphia Gold/Silver Index erweisen sich die aktuell haussierenden Gold- und Silberpreise. Noch lässt sich bei den beiden Edelmetallen keine Ermüdung der Bewegung ausmachen. Insofern könnte den Produzentenaktien das gute Umfeld bis auf weiteres erhalten bleiben.

Für den Philadelphia Gold/Silver Index muss es nun darauf ankommen, sich möglichst schnell von 100 Punkten zu lösen. Das wäre sozusagen die bullische Idealvorstellung. Mit Blick auf die aktuell überkaufte Bewegung ist mit Gewinnmitnahmen zwar jederzeit zu rechnen. Prekär wird es allerdings erst, sollte der Index noch einmal in Richtung 90 Punkte abtauchen. So langsam erinnert der Ausmaß der aktuellen Rally an die Mega-Hausse von Anfang 2016…