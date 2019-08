Weniger Old Economy mehr New Economy wagen: Am Dienstag sagte Egil Matsen, stellvertretender Gouverneur der norwegischen Zentralbank, der für den größten Staatsfonds verantwortlich ist, dass das Portfolio bei Aktien umgeschichtet werden soll: weniger europäische dafür mehr US-Aktien.

"Wir alle können sehen, dass die Rendite in Nordamerika in den letzten Jahren besser war als im Rest der Welt", so Egil Matsen gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters". Zukünftig soll der Fonds mehr in Aktien von US-Unternehmen investieren, um höhere Renditen zu erzielen.