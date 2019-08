FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1093 US-Dollar. Er notierte damit auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1104 (Montag: 1,1116) Dollar festgesetzt. Unter Druck geraten ist unterdessen das britische Pfund.

Die am Morgen veröffentlichten Konjunkturdaten sorgten kaum für Bewegung am Devisenmarkt. So sind die Einfuhrpreise in Deutschland im Juli etwas stärker gefallen als erwartet. Das GfK-Konsumklima stagnierte im September.