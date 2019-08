Die charttechnische Lage der Aktie des Ölproduzenten hat sich in den letzten Handelstagen weiter verschlechtert. Die zuletzt noch an dieser Stelle geäußerte Hoffnung auf eine Bodenbildung im Bereich von 12,0 US-Dollar hat mittlerweile einen kräftigen Dämpfer verspasst bekommen…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 23.08. hieß es u.a. „[…] Der unter 3-Jahres-Chart von Marathon Oil zeigt, dass mit dem Bereich um 12,5 / 12,0 US-Dollar eine wichtige Unterstützung erreicht wurde. Er zeigt aber auch gelichzeitig, dass dieser Bereich bereits „aufgeweicht“ wurde. Eine Fortsetzung der Bewegung bis in Richtung 11,5 US-Dollar oder gar bis in den Bereich von 10,5 US-Dollar (Tief aus dem Jahr 2017) scheint vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage nicht ausgeschlossen zu sein. Im Idealfall bietet der aktuelle Kursbereich der Aktie nun die Gelegenheit, einen Boden auszubilden. Die Risiken sind damit aus charttechnischer Sicht nicht gebannt. […]“

Die Chance auf einen Boden im Bereich von 12,0 / 12,5 US-Dollar hat die Aktie nicht genutzt. Mit aktuell 11,52 US-Dollar (per Schlusskurs 27.08.) hat sie die nächste Unterstützung bei 11,5 US-Dollar ins Visier genommen. Der Abgabedruck will aktuell nicht nachlassen. Mit Blick auf die zuletzt an den Tag gelegte Bewegungsdynamik zeichnet sich eine Fortsetzung der Korrektur auf 10,5 US-Dollar (Tief aus dem Jahr 2017) immer mehr ab. Sollte es auch darunter gehen, ist eine komplette Neubewertung unerlässlich. Um das Chartbild aufzuhellen und zumindest eine erste Entspannung zu erwirken, muss die Aktie zurück über die 12,5 US-Dollar; idealerweise über die 14,0 US-Dollar. Doch, ob ihr dieser Kraftakt kurzfristig gelingen wird, bleibt abzuwarten.