Deutsches Konjunkturprogramm/Regierungsgespräche in Italien

Wöchentliche Information zu den Kapitalmärkten für den Zeitraum vom 19. – 23. August 2019

Aktien: Weltweit im Plus

Renten: Konsolidierung

Ausblick: Verbraucherpreise im Euroraum

Was diese Woche wichtig war:

Deutsches Konjunkturprogramm?

In der Berichtswoche prägten mehrere Faktoren das Geschehen an den Finanzmärkten. Zum Wochenauftakt machten Meldungen die Runde, dass die Bundesregierung im Falle einer Rezession ein Konjunkturprogramm auflegen wolle. Der Bundesfinanzminister brachte in diesem Zusammenhang eine Summe von 50 Milliarden Euro ins Spiel. Die Politik verhielt sich zurückhaltend, die Aktienmärkte reagierten aber wohlwollend und konnten Zugewinne verbuchen. An den Anleihemärkten im Euroraum kam der Renditeabschwung und damit die Kursgewinne hingegen zumeist ins Stocken. Gegen Ende der Woche gewann dann die Debatte über den Fiskalstimulus etwas an Fahrt. Sowohl die Deutsche Bundesbank als auch der Chef der Wirtschaftsweisen, Christof Schmidt, meldeten sich zu Wort. Diese sehen derzeit keinen Bedarf für ein Konjunkturpaket. Die aktuelle Situation sei nicht mit der im Jahre 2008 vergleichbar.