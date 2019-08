Der US-Softwarehersteller Autodesk hat Anleger im heutigen Handelsverlauf mit einer Prognosesenkung erschreckt, die Aktie fiel in einer ersten Reaktion um gut 11 Prozent auf rund 130 US-Dollar zurück. Die hierdurch gerissene Kurslücke zum heutigen Handelstag könnte in den folgenden Tagen negative Auswirkungen auf den Kursverlauf des Wertpapiers nehmen und weiter gen Süden schicken. Zunächst einmal aber sollte eine technische Gegenreaktion auf der Oberseite abgewartet werden, ehe Shortpositionen mit dem Ziel der Unterstützungszone aus Ende 2018 aufgebaut werden. Spätestens am breiten Widerstandsband um die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 155 US-Dollar herum dürfte die Aktie wieder zur Unterseite abdrehen.

Folgt noch eine Gewinnwarnung?

Die zunehmende konjunkturelle Eintrübung der Weltwirtschaft dürfte auch an Autodesk nicht spurlos vorbeigehen, Rücksetzer unter das Niveau von rund 130 US-Dollar dürften zu einem weiteren Ausverkauf der Aktie in den markanten Unterstützungsbereich aus 2018 um 120 US-Dollar abwärts führen. Aus dem Stand ließe sich durch ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC3C31 eine Rendite von anfänglich 35 Prozent erzielen. Idealer Einstiegspunkt stellt vorrangig das Niveau um 145 US-Dollar dar. Sollte das Wertpapier überraschend wieder über die gleitenden Durchschnitte um 155 US-Dollar zulegen, käme ein Kursaufschwung in Richtung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals um 170 US-Dollar ins Spiel. Höhere Notierungen können vom heutigen Standpunkt aus allerdings nicht abgeleitet werden.