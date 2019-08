NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch der Wall Street vom Wochenstart könnte sich als Strohfeuer erweisen. Vor allem Konjunktursorgen treiben die Investoren unverändert um. Nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die Anfangsgewinne nicht halten konnte und ins Minus drehte, tat sich am Mittwoch im frühen Handel wenig. Zuletzt bewegte sich der Dow mit plus 0,08 Prozent auf 25 798,12 Punkte kaum von der Stelle.

Die Eskalation des Handelskriegs durch neue Zollankündigungen der USA gegen China hatte den Dow Anfang August binnen weniger Tage um mehr als sechs Prozent fallen lassen. Seither pendelt er mit deutlichen Ausschlägen zwischen rund 25 500 und etwa 26 400 Punkten. Auf der Unterseite hatte sich dabei mehrfach die 200-Tage-Linie als Unterstützung erwiesen, auch nachdem China mit der Ankündigung höherer Zölle auf US-Waren reagiert hatte. Aktuell verläuft dieser längerfristige Trendindikator bei 25 616 Punkten.