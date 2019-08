FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch etwas gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1079 US-Dollar. Er notierte damit ein wenig niedriger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1083 (Dienstag: 1,1104) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9023 (0,9006) Euro.

Die sich abzeichnende Regierungsbildung in Italien stützte den Eurokurs kaum. Die Anleihekurse der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone legten jedoch deutlich zu. Von einem Bündnis von Sozialdemokraten und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung erwarten sich die Finanzmärkte eine proeuropäischere Haltung. Noch an diesem Mittwoch will Staatspräsident Sergio Mattarella entscheiden, wie es weitergeht.