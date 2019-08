Wenn Auslandsaktien zum Problem werden …

Und da die ausländischen Papiere so gut aussehen und auch weit im Plus stehen, wollen wir diese verkaufen. Also beauftragen wir unsere Bank, diese ausgewählten Auslandsaktien zu veräußern.

Ist ja sicher kein Problem … oder etwa doch?

Die Nachteile einer exotischen Diversifizierung

Über den heimatlichen Tellerrand schauen, breit diversifizieren, bringt mehr Rendite, und auch das Risiko ist dabei besser gestreut – so oder so ähnlich lautet das Mantra eines jeden Wertpapierberaters, und so wird es auch in Börsenbriefen und in der Fachliteratur publiziert.

Das führte dazu, dass die deutschen Anleger immerhin rund 108 Milliarden Euro in ausländische Aktien investiert haben gegenüber ca. 220 Milliarden Euro in inländische Papiere.

Diese aktuellen Zahlen der Deutschen Bundesbank zeigen, dass deutsche Anleger also durchaus über den berühmten Tellerrand schauen und ausländische Wertpapiere auch außerhalb der EU bzw. Europas erwerben.

Aber müssen es denn unbedingt Aktien aus Ägypten, Chile, Vietnam oder von anderen kleineren und unbedeutenden Börsen sein? Nun liegt es dem NDAC zwar fern, die Bedeutung dieser Märkte für die Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaften zu unterschätzen, aber international spielen sie nun mal nicht die erste oder zweite Geige.

Und so kann es passieren, dass sich der Verkauf solch exotischer Aktien, die vor Jahren einmal für das Depot erworben wurden, schwierig bis unmöglich gestaltet. Es ist dann auch keine Seltenheit, dass die Depotbank sagt, diese Aktien handeln wir nicht mehr. Und Handeln betrifft zwar den Kauf, aber zum Leidwesen der jeweiligen Anleger auch den Verkauf.



Die Alternativen

Wird ein Wertpapier von der eigenen Bank nicht mehr verkauft, besteht die Lösung im Übertrag des jeweiligen Bestandes auf einen anderen Broker: entweder das ganze Depot, wenn alle Aktien dort gehandelt werden, oder nur der Teil, der beim bisherigen Broker nicht mehr gehandelt wird.