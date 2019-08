SILBER IST „ON FIRE“!

Silber notiert im Plus. Gold-Silber-Verhältnis sinkt weiter.

In den vergangenen Monaten war es ziemlich still geworden um den kleinen Bruder des Goldes. Doch seit der Zunahme der globalen Unsicherheiten und durch die expansive Geldpolitik der großen Zentralbanken ist Silber wieder in den Fokus der Anleger gerückt. Zwar konnte Silber zu Beginn der Edelmetallrally nicht mit dem Goldpreis mithalten. Seit einigen Tagen kann Silber jedoch aus dem Schatten von Gold herausspringen und das gelbe Edelmetall sogar outperformen. Der prozentuale Anstieg des Silbers lag bisher im August deutlich über dem des Goldes. Betrug das Gold-Silber-Verhältnis (Goldpreis in US-Dollar dividiert durch Silberpreis in US-Dollar) im Juli noch 93, so liegt der aktuelle Wert bei 84. Im Allgemeinen werden Werte größer 80 als "extrem" eingestuft.