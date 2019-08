FRANKFURT (dpa-AFX) - An den internationalen Anleihemärkten sind die Renditen am Mittwoch weiter gefallen. In Deutschland sank der Effektivzins für zehnjährige Bundesanleihen auf ein Rekordtief von minus 0,73 Prozent. In Italien fiel die Rendite in der selben Laufzeit erstmals unter die Marke von 1 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern waren die Kapitalmarktzinsen rückläufig.

Nach wie vor sorgt der ungewisse Fortgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China für erhebliche Verunsicherung. Nachdem sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vergangene Woche mit neuen Zollankündigungen überzogen hatten, versuchte US-Präsident Donald Trump am Wochenende auf dem G7-Gipfel die Stimmung zu heben. Allerdings sind bisher keine nennenswerten Fortschritte bekannt geworden.

Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten am Anleihemarkt kaum für Bewegung. Etwas Unterstützung erhielten Bundesanleihen von schwachen Stimmungsdaten aus der italienischen Wirtschaft. Neuigkeiten zum Handelsstreit zwischen den USA und China, die an den Finanzmärkten in letzter Zeit besonders stark bewegt hatten, gab es nicht.

Starke Kursgewinne verbuchten italienische Staatsanleihen. Im Gegenzug fiel ihre Rendite auf ein Rekordtief von 0,97 Prozent. Der Risikoaufschlag zu als sicher geltenden Bundesanleihen fiel auf den tiefsten Stand seit Mai 2018. Grund für die Entwicklung sind Hoffnungen auf die Bildung einer neuen Regierung, nachdem die alte Regierung aus Lega und Fünf Sternen kollabiert war. Derzeit sondieren die Sterne mit den Sozialdemokraten (PD) die Möglichkeiten einer gemeinsamen Regierung./bgf/he