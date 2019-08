WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Europas Finanzmärkte wurden vor allem durch Unsicherheiten in Italien und rund um den Brexit belastet. Der britische Premierminister Boris Johnson will eine vorübergehende Schließung des Parlaments von Mitte September bis Mitte Oktober erreichen. Die Genehmigung der Königin dafür hat er schon eingeholt. Gegner eines No-Deal-Brexits hätten damit kaum eine Chance, einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen am 31. Oktober zu stoppen.

Daneben zeichnet sich in Italien eine Regierungsbildung ab. Von einem Bündnis von Sozialdemokraten und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung erwarten sich die Finanzmärkte eine proeuropäischere Haltung. Die Anleihekurse der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone legten deutlich zu.