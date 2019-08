Die Wall Street geht eine große Wette gegen die Anleihemärkte ein! Denn die Anleiherenditen fallen weiter auf neue (Allzeit-)Tiefs - Europas Aktienmärkte daher unter Druck, auch die US-Futures zunächst tiefer. Aber kaum öffnet der Kassa-Markt an der Wall Street, geht es wieder nach oben mit den Aktienkursen (ausgelöst durch Aktienrückkäufe?). So oder so: die Anleihemärkte rechnen mit einer Rezession in den USA - das würde die US-Renditen weiter unter Druck bringen und so zu einer Annäherung an die (Negativ-)Renditen Europas führen. Inzwischen preisen die Fed-Fund-Futures knapp fünf Zinssenkungen in den nächsten 12 Monaten ein. Was aber, wenn die Fed diese Erwartungen nicht erfüllen sollte? Die Anleihrenditen stehen aktuell vor neuralgischen Marken..

Das Video "Wall Street wettet gegen Anleihemarkt!" sehen Sie hier..