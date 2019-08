Anzeige

Die K+S-Aktie konnte ihren anhaltenden Ausverkauf am 13. August auf dem Tief von 13,15 Euro stoppen und eine leichte Gegenbewegung einleiten. Doch wirklich zu überzeugen vermag die Aktie in der zweiten Augusthälfte nicht. Zu kritisieren ist vor allem, dass die zunächst spürbare Dynamik in den letzten Tagen deutlich nachgelassen hat.

Korrektur kommt zu früh

Nun hat es den Anschein, als ... Weiterlesen