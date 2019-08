Lufthansa oder Wirecard – was jetzt wichtig ist

Die Untergangspropheten haben wir Konjunktur. Hochkonjunktur sogar im Moment. Der DAX soll so übel enden wie 2009. Alles wird furchtbar. Furchtbar ist aus unserer Sicht nur, dass solche Propheten oder Menschen die jedes Jahr “den Crash kommen sehen” Sie vor allem Rendite kosten. Und einen DAX-Crash vorherzusagen, wenn man ihn jedes Jahr ankündigt – wow, das kann jeder von uns. In unserem Börsenbrief gilt – die Lage ist komplett anders als 2008. Damals stand einer Dividendenrendite im DAX von 3,5 % eine ebenso hohe Zinslandschaft gegenüber. Heute reden wir von einem Gap von rund 4%. Dazu handeln Anleihen – wir haben unseren Lesern heute die 100-jährigen Anleihen des Landes NRW und von Österreich gezeigt – absurd hoch. Immobilien sind massiv geklettert und Investoren verlangen dort mitunter nur 1% Rendite. Deshalb – gehen Sie mutig nach vorne. Investieren Sie in IHRE Zukunft. In Wissen. In Wissen über Sentiment, Produkte, Anlagemöglichkeiten, kurz- und mittelfristiges Handeln / Trading, Volatilität, Behavoiral Finance und das Nutzen von Dividenden. Erkennen Sie sofort den Unterschied von ZEW zu Ifo, interpretieren Sie mit uns binnen Sekunden den VIX, den VDAX-new, den Fear and Greed, Put-Call-Ratios, erkennen Sie überkaufte oder überverkaufte Situationen am Markt. Handeln Sie die Emotionen des Marktes FÜR SICH. Unsere Abonnement ist monatlich kündbar wenn Sie mögen – also testen Sie uns gerne mal mit unserem Börsenbrief per mail, garniert mit Profi-Research, den Depots, täglichen Erklärvideos zum Markt mit Tradingideen, langfristigem Vermögensaufbau und Nutzen der Behavoiral Finance. Hier gelangen Sie zu unserem Angebot. Wir erklären Ihnen dort auch, was bei den genannten Aktien für oder gegen 2008 spricht und warum die Lufthansa ein guter Indikator sein kann – wenn man um die Ecke denkt.

Neu: Unser neues Turbo-Depot läuft mittlerweile seit 2,5 Wochen und erfreut sich großer Beliebtheit. Wir hatten die Positionen bis zu dieser Woche frei auf Feingold Research gepostet. Den Beitrag vom 15.08 finden Sie unten. Sie können sich nun hier anmelden und unseren neuen Dienst abonnieren. In Kombination mit unserem Videonewsletter geht’s hier lang…