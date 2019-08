USA: - DOW STEIGT WIEDER - Der Dow Jones Index hat am Mittwoch eine wichtige Unterstützungslinie nicht durchbrochen und daraufhin wieder Fahrt aufgenommen. Im frühen Handel hatte das Börsenbarometer noch bis auf 25 637 Punkte nachgegeben. Nur knapp darunter verläuft die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Anschließend drehte der Dow wieder nach oben und stieg um 1 Prozent auf 26 036,10 Zähler. Damit schloss der Index wieder über der Marke von 26 000 Punkten.

ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag trotz der freundlichen Verfassung der US-Märkte etwas schwächer tendiert. Die Unsicherheit mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China bremst die Märkte weiterhin. In Tokio sank der Nikkei 225 zuletzt leicht um 0,12 Prozent. An Chinas Festlandbörse gab der CSI 300 um 0,31 Prozent nach und in Hongkong war der Markt ebenfalls etwas schwächer. Der Hang Seng sank um 0,29 Prozent.

^

DAX 11.701,02 -0,25%

XDAX 11.701,56 -0,04%

EuroSTOXX 50 3.365,38 -0,15%

Stoxx50 3.086,50 0,01%



DJIA 26.036,10 1,00%

S&P 500 2.887,94 0,65%

NASDAQ 100 7.587,90 0,29%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 179,26 0,08%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1081 0,03%

USD/Yen 105,92 -0,19%

Euro/Yen 117,37 -0,16%°



ROHÖL:



^

Brent 60,11 -0,38 USD WTI 55,57 -0,21 USD°

/jha